V kolumni preberite:

»Jutri imam rok za oddajo kolumne. Vsa ta protibolečinska zdravila, ki sem jih vzela; in v Ljubljani gotovo dobim še kaj, preden me bodo rezali – bom zadeta lahko pisala?« V očeh dežurne zdravnice navihano poblisne: »Odvisno, kako to vpliva na vas; mogoče vam uspe, mogoče ne. Kaj boste pa pisali?« Komaj razumljivo odmomljam: »O vas in o tejle drami, kaj drugega. Urgence ne damo. Auč. Boli, res boli.«