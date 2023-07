Astronomi in astronomke v Krakovu

V kolumni preberite:

Minuli teden je bilo v Krakovu, mestu, kjer se je pred petimi stoletji šolal Nikolaj Kopernik, letno srečanje Evropskega astronomskega društva.

Na leta 1364 ustanovljeni Univerzi v Krakovu je Kopernik pridobil temeljno znanje matematike in astronomije ter začel analizirati težave takrat uveljavljenih geocentričnih modelov vesolja. Po Aristotelovem modelu je Zemlja mirovala v središču vesolja, zvezde so bile razporejene na veliki krogli, ki se je enkrat dnevno zavrtela okoli Zemlje, planeti, Sonce in Luna pa so se vrteli okoli nje na manjših kroglah. Ker ta model ni zmogel pojasniti opaženega retrogradnega (vzvratnega) gibanja planetov na nebu, so ga v Ptolemajevem modelu nadgradili s tako imenovanimi epicikli: planeti da krožijo po manjših krogih, katerih središča krožijo okoli Zemlje.