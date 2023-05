Gostje prihajajo

V nadaljevanju preberite:

Praški grad, nekdanji sedež čeških kraljev, je pred stoletjem domoljubnemu praškemu meščanu s svojimi dolgimi in monotonimi baročnimi fasadami predstavljal predvsem dolgo in monotono obdobje tuje nadvlade. Habsburžani so si Češko kraljestvo dokončno podredili v tridesetletni vojni, pregnali domačo elito, kaznovali uporne protestante in nasilno rekatolizirali nemirno deželo. Sovražni prevzem starega avtonomnega kraljestva se je na Praškem gradu izrazil z obsežnimi prezidavami, ki so nekdanjo domačo vladarsko rezidenco spremenile v birokratsko trdnjavo dunajskih uradnikov.