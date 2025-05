Modna beseda, geopolitika

V nadaljevanju preberite:

V poslovnem svetovanju je veliko modnih muh. McKinsey po novem oglašuje »geopolitično svetovanje«, geopolitics consulting. Kar ponuja investicijska banka Lazard, je tako sorodno, da razlike v slovenskem prevodu še zaznati ne moremo. Namreč, geopolitical advisory. Raziskovalna hiša Oxford Analytica dodaja še geopolitično analizo, geopolitical analysis and advisory. Se pravi, preden dajo nasvet, o njem razmislijo. Revizorska hiša Ernst & Young je še bolj zagnana, spremenila je celo svojo organizacijsko strukturo in dodala »geostrateško skupino«, geostrategic group. Ukvarja se s svetovanjem na področju političnih tveganj, political risk consulting. Podobno ima svetovalna hiša Boston Consulting Group, BCG, lastno središče za geopolitiko, center for geopolitics.