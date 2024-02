Nevarnost podnebnega cinizma

V nadaljevanju preberite:

Leta 2023 smo zabeležili najvišje globalne temperature na Zemlji, odkar potekajo sistematične meteorološke meritve, pri čemer januar 2024 nadaljuje trend postavljanja novih rekordov. Povprečna globalna temperatura ozračja pri tleh je v zadnjih dvanajstih mesecih prvič presegla mejo 1,5 °C nad predindustrijsko vrednostjo.

Paleoklimatološke študije kažejo, da tako visokih povprečnih temperatur na Zemlji ni bilo že več kot 100.000 let. Pri čemer lansko leto ni bilo le rahlo toplejše v primerjavi s preteklimi rekordnimi leti, ampak je bil prejšnji rekord iz leta 2016 občutno presežen.

Poplave v Sloveniji avgusta 2023 veljajo za največjo naravno katastrofo v zgodovini države. Po svetu se vrstijo suše, obsežni gozdni požari, obilne padavine in huda neurja. Zelo topli so tudi oceani, ki so absorbirali večino toplote, ki ostaja ujeta na Zemlji zaradi čezmernega sproščanja toplogrednih plinov v ozračje.