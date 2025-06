Nova zavora za avtomobilsko industrijo?

V nadaljevanju preberite:

Po začasnem premirju med ZDA in Kitajsko, ki je bilo javno objavljeno 12. maja 2025, sta se državi zavezali, da bosta ponovno omogočili lažje poslovanje svojim subjektom. Za ameriško stran je imel učinek poostrenega nadzora nad izvozom redkih rudnin v ZDA pomembno vlogo za hitro vrnitev za pogajalsko mizo. V 90 dneh pogajalskega procesa naj bi bil izvoz redkih rudnin spet sproščen, vendar je nekaj avtomobilskih proizvajalcev v ZDA poudarilo, da dobave zamujajo zaradi spremenjenega in počasnejšega procesa odobritve. To pa naj bi prizadelo tudi evropsko avtomobilsko industrijo, predvsem dobavitelje avtomobilskih delov, ki se prav tako ukvarjajo z nizkimi zalogami teh materialov. Nekatere redke rudnine so ključne v proizvodnji elektromotorjev kot tudi pri zahtevnejših elektronskih sistemih. Na drugi strani so manj pomembne pri proizvodnji vgrajenih izdelkov za vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem.