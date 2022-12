Omalovaževanje Plečnikovega leta

V kolumni preberite:

November sem preživel na Dunaju. Ker sem v tem mestu živel nekaj let, ga vsakič, ko ga obiščem, doživljam kot dom. Prostori, ki jih poznam se nenehno spreminjajo, širijo se kolesarske mreže, sadijo drevesa in odpirajo javni prostori. Vsakič si ogledam tudi del kulturnega programa, ki ga ponuja mesto v izobilju. In seveda obiščem naša Plečnika in Fabianija. Sprehodim se mimo Fabianijeve Artarie (1901), ki je prva zgradba v središču Dunaja z vidnim nosilnim jeklenim I profilom na pročelju in povsem samosvojim arhitekturnim jezikom. Nadaljujem po Grabnu do Bauernmarkta, katerega os zaključuje Plečnikovo epsko delo Zacherlova hiša (1905). Z njo Plečnik vzpostavi lastno poetiko in se osvobodi estetike Wagnerjeve šole. Stavba je bila ob izgradnji odmevna in občudovana. Vplivala je celo na Loosa. Ta je leta 1913 napisal znameniti esej Ornament in zločin, ki je v strokovni literaturi naveden za ključno teoretsko delo začetkov moderne.