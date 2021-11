Predsednik, ki si je razbil glavo

V nadaljevanju preberite:

Zgodba sega skoraj trideset let nazaj. Ostala bi verjetno prepuščena pozabi, če se ne bi pred dnevi ponovila. Lahko bi rekli, in bilo bi nam težko oporekati, da med dogodkoma obstajajo razlike, da ju moramo razumeti vsakega posebej in ločeno, da ju zato ne gre prehitro enačiti in primerjati njunih glavnih junakov. Saj si je prvi od njiju, ko je izvedel novico, razbil glavo, drugemu pa takšna milost vsaj hipne pozabe ni bila namenjena. Poleg tega ne bi smeli spregledati, da se je za prvega dan začel, ko neprijetnega sporočila še ni mogel slutiti, drugega pa so, o večini tega, kar bo šele slišal, obvestili nekaj dni prej.