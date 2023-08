Rekord storitvene inflacije

V nadaljevanju preberite:

Podatki o realnih gospodarskih gibanjih v območju evra v drugem četrtletju so bili nekoliko boljši od pričakovanj, saj je bil bruto domači proizvod po prvi oceni 0,3 odstotka višji kot četrtletje prej, na ravni EU27 pa je bil nespremenjen. To je bilo celo nekoliko nad srednjo oceno gibanja na Reutersu (0,2 odstotka) in oceno Analitike GZS (+0,1 odstotka).

V prvi objavi so na voljo individualni podatki za 12 držav, pri čemer bi lahko potegnili navidezno črto med državami, v katerih je pomen storitev večji kot v drugih (in na drugi strani manjši pomen industrije). V Franciji in Španiji je bila tako četrtletna rast BDP blizu pol odstotka, na Portugalskem in v Italiji pa sta stagnacija v prvi državi in padec v drugi (–0,3 odstotka) sledila visoki pozitivni rasti v prvem četrtletju.

Nemčija, Češka in Avstrija, ki so pomemben del industrijskega območja srednje Evrope, so doživljale stagnacijo ali celo zmeren padec BDP. V njih je bil tudi realen obseg gospodarstva od 0,1 (Nemčija) do 0,6 odstotka (Češka) manjši kot pred letom. Navedena realna gibanja so očiščena spremembe cen, kar pomeni, da odražajo poenostavljeno gledano realno spremembo količine blaga in storitev, ki jo v nekem gospodarstvu potrošijo gospodinjstva (potrošnja gospodinjstev), država (potrošnja države), kupijo kupci v tujini (izvoz) ali pa subjekti investirajo (investicije v osnovna sredstva).

Upoštevajo tudi spremembo zalog, ki odraža njihovo spremembo v trgovini, distribuciji oziroma skladiščenju in gradbeništvu, ki so se izrazito povečale lani zaradi zamud pri dobavah. Ponovno boljša dobavljivost izdelkov tako negativno vpliva na zaloge in s tem na BDP, tako kot je lani v povprečju vplivala pozitivno.