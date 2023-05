Slovenska zgodovina propadlih bank v ZDA

V kolumni preberite:

Bančna kriza v Združenih državah Amerike pojenja, se zdi. Kar trije tedni so minili od zadnjega propada kakšne banke, First Republic Bank iz San Francisca. A ta dogodek so finančniki pričakovali že mesece pred tem in nihče od varčevalcev ne bo prikrajšan. Skoraj celotno bilanco nesrečne kalifornijske banke je prevzela vodilna banka iz New Yorka, JPMorgan Chase. O umirjanju razmer priča tudi dejstvo, da krizo že preiskujejo ameriški senatorji. Minuli teden so zaslišali nekdanji vodstvi marčevskih izgubarjev, kalifornijske Silicon Valey Bank in newyorške Signature Bank. Nikogar ni presenetilo, da nekdanji direktorji ne razmišljajo o tem, da bi vrnili milijonske nagrade za uspešnost. Saj da niso nič krivi! Senatorji so zaslišali tudi bančne nadzornike, ki se s takšno oceno seveda ne strinjajo. Saj so oni tisti, ki ne nosijo nobene krivde! Za čuda pa prevzemajo odgovornost, da so prepozno opazili, kako so banke zašle v težave.