Strategija odlašanja

Razlog, zakaj Logarjeva krona trenutno visi na vrhu spremenljive sablje javnega mnenja, ni toliko zaradi njegovega značaja ali politične ponudbe, temveč ker pooseblja potencial, po katerem hlepi slovensko volilno telo: potencial zmerne, normalne desnice. Desnice, ki s svojimi dejanji ne bi vedno znova pognala na volišča več nasprotnikov, kot jih zmore zbrati v svojo podporo. Desnice, ki bi zmogla vzpostaviti sistem netravmatične menjave oblasti.

A to je hkrati razlog, zakaj Logar, tako kot pred njim Ljudmila Novak, uživa podporo tudi pri številnih ljudeh, ki ga ne bi volili. In tako kot Ljudmila Novak pred njim se sam tega morda zaveda bolj od številnih podpornikov, ki bi ga radi spodbudili k odločnejši akciji. In navsezadnje ga je lahko dosedanja dinamika slovenske politike naučila, da se splača nov politični projekt lansirati tik pred volitvami.