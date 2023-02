Uničujoči resentiment drugorazrednih

V kolumni preberite:

Nobena skrivnost ni, da je vojna proti Ukrajini, ki je presunila Evropejce (in v precej manjši meri tudi Američane: v ZDA je kritika ameriške pomoči Ukrajini na desnici in izjemno močna, Republikanska stranka, še bolj pa konservativno javno mnenje sta razklana glede tega vprašanja), večji del ostalega sveta pustila prejkone hladnega. V Afriki so seveda zelo zaskrbljeni zaradi posledic, ki jih utegne vojna v Evropi imeti na preskrbo s hrano (bi si še leta 2013 lahko predstavljali, da boste deset let kasneje brali ta stavek!), toda nanjo gledajo podobno, kot smo v Evropi pred desetletji gledali na konflikte na Bližnjem vzhodu: kot nevaren vir destabilizacije, ki pa se dogaja nekje na robu našega sveta in o razlogih zanj ne vemo povedati česa več od klišejev o »geopolitičnih igricah, ki uničujejo človeška življenja«.