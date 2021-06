Univerzalni temeljni odpustek

V kolumni preberite:

Pred nekaj tedni je John Cena, ameriški zvezdnik, v javnosti naredil napako. Tajvanu je rekel »dežela« oziroma »država«. Na prvi pogled nič takšnega. Ampak John Cena je, med drugim, profesionalni rokoborec in njegov šport spremljajo na Kitajskem. Kitajskim gledalcem (in televizijskim hišam in vladi) razumljivo ni bilo všeč, da znani obraz priljubljenega športa razglasi Tajvan za državo, ločeno od celinske Kitajske. Zato se je John Cena opravičil. Na spletu je objavil posnetek, na katerem se v mandarinščini pokesa za svoj zdrs. Ponižen je in v zadregi, daleč od nastopaštva, značilnega za wrestling. Ampak tu se je resnični vihar šele začel. Nekateri ameriški mediji in komentatorji so v opravičilu videli pretiran kompromis s Kitajsko. Američan se ni dolžan opravičevati, ko Tajvanu reče država. Nasprotno, Američan ima prej dolžnost, da podpira tajvanski boj za samoodločbo. Torej je opravičilo Johna Cene izdajstvo; in tudi zanj bi moral plačati ceno in se opravičiti, ne Kitajski, ampak Ameriki.