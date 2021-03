Zapleti in zapletanja

V kolumni preberite:

Začasna ustavitev prometa z zdravili (cepivi) zaradi posamičnih poročil o morebitnih hujših neželenih učinkih je razmeroma pogosta praksa, ki pa v veliki večini primerov ne vzbudi pozornosti splošne javnosti. Če gre za antibiotik, diuretik ali zdravilo proti popuščanju srca, ostane zgodba o incidentu znotraj specialistične javnosti. Cepiva proti covidu-19 pa so trenutno povezana z zdravstveno perspektivo celotnega sveta, zato so vsi dogodki v zvezi z njimi tudi prvovrstna javna in politična zadeva.