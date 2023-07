Čas trgovanja v slovensko-hrvaških odnosih

V nadaljevanju preberite:

Predsednik vlade Robert Golob se na uradni obisk na Hrvaško odpravlja relativno pozno, dobro leto po nastopu mandata. Pozno z vidika odnosov med sosednjima državama, kjer na obeh straneh zatrjujejo, da so odnosi prijateljski in odlični. Se pa Golob v Zagreb odpravlja z novo piarovsko-diplomatsko strategijo.

Odgovor na vprašanje, komu koristi, da se vprašanja med državama ne rešujejo, je preprost. Seveda južni sosedi. Problemi pomenijo zmago Hrvaške, saj je v njenem interesu, da ostajajo nerešeni. Ne priznava arbitražne razsodbe, ki je določila mejo med državama in kaznuje slovenske ribiče za ribolov v slovenskih teritorialnih vodah. Prav tako ne prevzema sorazmernega deleža radioaktivnih odpadkov iz »skupne« jedrske elektrarne v Krškem. Hrvaška podjetja so na boljšem, ker jim ni bilo treba plačati dolga do Ljubljanske banke.