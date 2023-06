Ribiči z dobrimi možnostmi za uspeh na evropski ravni

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so slovenski ribiči izčrpali vsa pravna sredstva na Hrvaškem in so se obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), je to med več kot 350 pritožbami izbralo tri, jih označilo za prednostne in vročilo Hrvaški. To je dober znak za pritožnike, ocenjuje stroka.

Kot je za Delo pojasnila dr. Maja Menard iz ljubljanske odvetniške družbe Fatur Menard, ki od lani pred evropskim sodiščem zastopa slovenske ribiče, je to običajna praksa, če je vloženih veliko istovrstnih pritožb, pri čemer gre zgolj za izbor nekakšnih vzorčnih primerov iz različnih časovnih obdobij. Sodba pa se bo predvidoma nanašala na celoten sklop pritožb.