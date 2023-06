Discipliniranje multinacionalk bi bilo osvežujoče

V nadaljevanju preberite:

Največji sovrag so v digitalni dobi postali tisti, ki z največjo lahkoto in brezbrižnostjo določajo, kaj bodo uporabnikom omogočali njihovi zasloni, torej tuje korporacije, ki slovenskim govorcem v Sloveniji vsiljujejo uporabo angleščine. To se brez sankcioniranja oziroma brez možnosti sankcioniranja dogaja v hotelih, na zaslonih prenosnih naprav, v avtomobilih, marsikje. Bo novela zakona o javni rabi slovenščine stanje spremenila?