Državljanska vzgoja z družbenih omrežij

V nadaljevanju preberite:

Statistika vsakokratnih volitev kaže, da mladi ne volijo prav radi. Volivci od 18. do 30. leta so med tistimi, ki najpogosteje ostanejo doma. Kot kaže mednarodna raziskava, ki jo je v Sloveniji koordiniral Pedagoški inštitut, se obetajo še slabši časi. Osmošolci so bili v raziskavi leta 2022 pod mednarodnim povprečjem, ko so napovedali svoja pričakovanja o prihodnji udeležbi na volitvah. Nad mednarodnim povprečjem so bili le pri pričakovanem sodelovanju v nelegalnih dejavnostih, kot so pisanje po zgradbah, zasedanje zgradb in zapiranje ulic. Ne bodo torej volili ali se trudili biti izvoljeni, bodo pa morda zapisali grafit. Ta, glede na rezultate, verjetno ne bo političen.