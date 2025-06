Po desetih letih tavanja je čas, da se v Evropi resneje lotimo migracij

V današnji Temi dneva preberite:

Schengen je dolgo veljal za največjo in konkretno pridobitev evropskega povezovanja v povojnih desetletjih. Za države, ki so bile povezane v schengenskem območju, je pomenil uresničitev ideala prostega gibanja ljudi kljub mejam med državami. Tudi novinke v EU so se šele s poznejšim vstopom vanj videle kot resnično polnopravne članice. Zato je ponovno uvajanje nadzora na notranjih mejah, ki se je obsežneje začelo po izbruhu begunske krize leta 2015, še posebno boleče,

Demontaža schengenskega območja, kakršnega smo poznali, nima samo neposrednih gospodarskih posledic, ampak je tudi udarec EU kot skupnosti. Tudi na drugih področjih je videti močnejšo logiko zapiranja v nacionalne okvire. To, v zvezi z notranjimi konflikti in nepopolnostmi evropskega povezovanja, kot je pomanjkljivo delovanje enotnega notranjega trga, postavlja EU v vse težji boj s kitajsko in ameriško konkurenco.