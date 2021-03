Iskre iz aljaškega ledu

V komentarju preberite:

Izraz »pingpong diplomacija« je imel do zdaj, ko je šlo za kitajsko-ameriške odnose, pozitivno konotacijo. Pomenil naj bi namreč, da je mogoče celo namiznoteniško tekmo med obema stranema izkoristiti za zbliževanje stališč in usklajevanje interesov.



Zdaj pa bi lahko prej rekli, da je bilo srečanje ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna in svetovalca za nacionalno varnost Jaka Sullivana s kitajskim članom politbiroja Yang Jiechijem in zunanjim ministrom Wang Yijem podobno obračunu, v katerem je žogica, polna žolča, letela z ene strani mize na drugo. Anchorage je ponudil ustrezno okolje za srdito izmenjavo obtožb in groženj. Aljaški led je bil najboljša metafora za stanje »najpomembnejših dvostranskih odnosov v 21. stoletju«, kot jih je svojčas poimenoval ameriški predsednik Barack Obama.