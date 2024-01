Javnofinančno voščilo

V nadaljevanju preberite:

Ponovoletni čas je v znamenju dobrih voščil. Že več let zapored pa je začetek januarja za državni proračun tudi v znamenju zadolževanja na finančnih trgih, letošnji začetek leta pa tudi nadaljevanja pritiskov po zvišanju plač v javnem sektorju. Sodniki in tožilci bodo danes za največ eno uro prekinili delo, zdravniki so enodnevno opozorilno stavko napovedali za torek prihodnji teden, višje plače zahtevajo šolniki, predstavniki sindikatov in vlade naj bi podpisali dogovor o delni uskladitvi plač z inflacijo.