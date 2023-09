Kar se UI nauči, UI zna. Kaj pa mi?

Umetno inteligenco (UI), ki se prek računalniškega zaslona pogovarja, kot bi na drugi strani sedel izjemno razgledan (a ne nezmotljiv) človek, povprašam, ali bi morali o UI učiti že otroke v osnovni šoli in zakaj. V nekaj sekundah mi nasuje deset razlogov v prid pritrdilnemu odgovoru, v uvodu pa diplomatsko razlaga, da je to kompleksna tema in da »obstaja več vidikov, ki jih je treba upoštevati pri odločitvi, ali naj se UI vključi v osnovnošolski kurikulum«.

Strokovnjaki po vsem svetu opozarjajo, kako zelo močno sredstvo je UI, z njo lahko spremenimo svet – na bolje in/ali na slabše. Naslovi strašijo, da nam bo pobrala delovna mesta, da je to začetek konca človeštva. Vendar imamo možnost, da z njo povsem dobro sodelujemo, sebi v prid. Temelji na podatkih. Iz njih lahko napoveduje, ali bomo zboleli, kako bi povečali pridelavo hrane, na drugi strani pa lahko tudi preveri, kakšno je javno mnenje, in z njim manipulira ali pa ustvari popolnoma izmišljene posnetke, ki so videti osupljivo resnični. No, za zdaj se o tem, kaj bo počela, ne odloča sama, ampak izpolnjuje ukaze ljudi. Torej (vsaj za zdaj) ni stvar v tem, da nas bo nadvladala UI, ampak peščica ljudi, ki jo upravlja.

UI je že dandanes skoraj vsepovsod okoli nas, o nas se je naučila že marsikaj. Kaj pa mi o njej? Glede na to, kako zelo prelomna je, jo moramo dodobra spoznati, preizkusiti, vedeti, kaj je v njenem ozadju, jo regulirati. Pojme okoli UI lahko strokovnjaki razložijo s kompleksnimi strokovnimi termini in enačbami, lahko pa s simpatičnimi slikicami in praktičnimi primeri, ob katerih se marsikdo še najlažje (na)uči. Tako, da pač »proba«.

Kot človeštvo smo naredili že preveč napak. Zelo nas tepe, da nismo že pred desetletji poslušali, da nam grozijo podnebne spremembe, vsekakor nočemo, da nas čez nekaj let tepe to, da ne poznamo (delovanja) UI. Otroci so pametni, že zelo majhni dojamejo, kako uporabljati sodobno tehnologijo. O tem, kdaj in kako poučevanje o UI uvesti v šole, naj se dogovorijo strokovnjaki, učitelji in odločevalci. A naj ne razpravljajo predolgo. Kot prvi vzrok, zakaj bi bilo učenje o UI koristno že v osnovnih šolah, chatgpt navede, da gre za pripravo na prihodnost. Prihodnost je že tu.