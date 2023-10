Meda polna skleda

V nadaljevanju preberite:

Slovensko gostovanje na sejmu v Frankfurtu je bilo uspešno, zelo uspešno. Še v prvi polovici lanskega leta je bilo obratno; kazalo je slabo, šušljalo se je, da je projekt na robu ukinitve. Nato sta z menjavo oblasti vajeti prevzela direktorica Javne agencije za knjigo Katja Stergar in kurator Miha Kovač. Ko sta uredila podedovani kaos, sta začela javnosti pojasnjevati, kaj to gostovanje sploh pomeni. Mirne vesti lahko zapišemo, da je bil to najpomembnejši kulturni dogodek v zgodovini države.