Naj osvobojena ptica ne trči v okno

V nadaljevanju preberite:

Elon Musk je z napovedjo, da bo po prevzemu twitterja Donaldu Trumpu vrnil njegov najljubši megafon, razveselil desničarje po vsem svetu. Obenem pa je skušal pomiriti tiste, ki dvomijo o koristih stanja, v katerem vsak lahko karkoli zapiše brez kakršnihkoli posledic.

Nakup, vreden petino njegovega velikanskega premoženja, bo zagotovo skušal oplemenititi. Kako mu bo to uspelo in kako svobodna bo zares njegova ptica tedaj, ko bodo uporabniki kritični do novega lastnika twitterja, bo nadvse zanimivo spremljati.