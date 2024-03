Pozornost nas ne sme utruditi

Po uspešno končanem lanskem gostovanju Slovenije na knjižnem sejmu v Frankfurtu, ki velja za največji kulturni projekt v zgodovini države, nas v manj kot mesecu dni čaka že naslednji mednarodno odmeven projekt, tokrat bo Slovenija v fokusu na največjem sejmu mladinske in otroške literature v Bologni.

A to še ni vse, zgolj deset mesecev za tem bo Nova Gorica prevzela naslov evropske prestolnice kulture. Gre za neverjetno serijo odmevnih dogodkov, ki ponujajo številne priložnosti za razvoj in promocijo domače kulture.

Pred sejmom v Frankfurtu je vse kazalo, da bomo priča epohalni polomiji, a je gostovanje v velikem loku preseglo pričakovanja. Pred Bologno prav tako vre, nekateri pisatelji mladinske in otroške kulture so nezadovoljni s seznamom izpostavljenih avtorjev na uradni spletni strani gostovanja, čeprav ta še ni dokončen. Če bi bil sejem v Bologni samostojen dogodek, bi ga najverjetneje zgrabili trdneje in odločneje. A kot nas uči izkušnja iz Frankfurta, pustimo se presenetiti.

Pričakovanja pred čezmejno evropsko prestolnico kulture GO! 2025, kjer je Nova Gorica podala roko italijanski Gorici, so vsaj deloma v senci grenke izkušnje iz leta 2012, ko je naslov evropske prestolnice kulture pripadal Mariboru. Številni so projekt označili za neuspešnega, mesto pa vsaj v infrastrukturnem smislu ni pridobilo prav veliko, z izjemo Poštne ulice, ki je postala novo družabno središče.

Pogled do Gradca (EPK 2003) in njihovega Prijaznega vesoljčka (Kunsthaus Graz) nam po drugi strani pokaže, da se je mogoče zadeve lotiti tudi drugače. Težko zanikamo, da se je Gradec po EPK razvil in dokazal, da je kultura ključ do regionalnega razvoja.

Tega se ekipa GO! 2025 zaveda, upamo lahko le, da bodo dobili zadostno podporo tudi na državni ravni in ne bodo postali žrtev utrujenosti in naveličanosti od dveh velikih predhodnih mednarodnih dogodkov.

Hkrati bo zanimivo spremljati razvoj partnerstva z Gorico, kako bodo priložnost izkoristili sosedje, saj bo, če bomo zaostajali v koraku, težje iskati izgovore in valiti krivdo na druge.