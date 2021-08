Radi bi imeli, a tega ni

V nadaljevanju preberite:

Nemci so prejšnji mesec prodali 236.393 osebnih vozil. Številka je za četrtino nižja kot julija lani. To ni presenečenje, če pomislimo, da je lansko poletje sledilo prvemu zaprtju, zato so zamujali tudi nakupi avtomobilov. Bolj pa izstopajo navedbe nemških proizvajalcev avtomobilov, ki pravijo, da je slaba prodaja posledica pomanjkanja polprevodnikov oziroma čipov v proizvodnji. Pomanjkanje je menda tako veliko, da morajo kupci na avtomobile čakati več kot pol leta.

Kaj potrošnikom preostane ob takšnem pomanjkanju in komu koristi zmešnjava v proizvodnji? Kako se na težave odzivajo proizvajalci in kako se bo odzval ECB?