Številne dimenzije enodimenzionalnosti

Bi avtorja razstave, umetnostnega zgodovinarja, filozofa, pesnika, publicista, prevajalca in esejista Andreja Medveda lahko označili za premalo strokovnega? Težko, vsak, ki je kdaj prebiral njegove tekste, je potreboval za njihovo dešifriranje poleg dovolj obsežnega znanja, senzibilnosti in imaginacije tudi dobro mero vztrajnosti in potrpežljivosti.

In vendar se je del zaposlenih v Moderni galeriji se od razstave Momental-mente: žive slike distanciral, češ da je »mediacija umetnosti v sodobnem muzeju v sodobnem času presegla popreproščeno in enodimenzionalno, do avtorjev in gledalcev intelektualno pokroviteljsko reduciranje slikarskih del na nekakšen domnevno lahkoten, na videz igriv, v resnici pa banalen pridevnik«.