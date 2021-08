Zločini in napake

V nadaljevanju preberite:

S kaotičnim umikom ameriške vojske iz Afganistana se končuje najdaljša vojna, kar so jih kdaj bojevale ZDA, za demokratskega predsednika Joeja Bidna pa se šele začenja boj proti stari zunanjepolitični prerokbi o napaki kot slabšem od zločina. To oceno po Napoleonovem uboju vojvode Enghienskega iz kraljevske dinastije Bourbonov (med drugim) pripisujejo vodilnemu francoskemu državniku in diplomatu tistega časa de Talleyrandu, po francoski revoluciji utelešenju diplomacije v imenu višjih nacionalnih ciljev.