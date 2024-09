Ali so koncesionarji res del javnega zdravstva?

O tem, da so, nas vseskozi prepričujejo politiki, še posebej ministrica za zdravje, zdravniki, še najbolj agilna je stranka NSi. Trdim, da je to velika prevara. Zakaj?

Napotnico z oznako hitro sem aktiviral junija letos pri specialistu koncesionarju, vendar še do danes nimam datuma. Po telefonu so mi pojasnili, da bo datum decembra, katerega decembra, pa še ne vedo in mi bodo sporočili. Sprašujem se, koliko samoplačnikov me prehiteva.

Pri nekem drugem pregledu z napotnico sem koncesionarja vprašal za datum pregleda: tri mesece. Na vprašanje, kdaj bi bil pregled na osnovi takojšnjega plačila, je bil odgovor: jutri. Samoplačniški pregled je z izvidom vred trajal petnajst minut, plačal sem 110 evrov. Z malo osnovnošolskega računanja izračunajte, kolikšen je zaslužek na dan, mesec, leto. Za te zaslužke vedo zdravniki v javnem zdravstvu in bi se jim radi vsaj približali.

Morda bi koncesionarje lahko uvrščali v javno zdravstvo, če bi bila za vso Slovenijo vzpostavljena samo ena, »neprebojna«, računalniško vodena čakalna vrsta, predpisana z zakonom, v kateri bi bili vpisani samoplačniki in pacienti z napotnicami, za vse posamezne specialistične ambulante, tako v javnem sektorju, kot pri koncesionarjih, dosegljiva vsakomur. Ko bi kliknil specialistično ambulanto, npr. za kolonoskopijo, bi se morale na ekranu prikazati vse specialistične ambulante za kolonoskopijo iz javnega in privatnega sektorja (pri koncesionarjih) in čakalni čas pri vsakem.

Trdim, da so napotnice za koncesionarje samo mašilo za čas, ko nimajo zadostnega števila samoplačnikov. Če ne verjamete, preverite sami.

Politiki, prosim, nehajte nas imeti za ovce!