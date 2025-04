Gregoričeva osnovna šola jedrske energetike

Januarja in marca letos je dr. Miroslav Gregorič, kvalificirani mednarodni strokovnjak za jedrsko varnost oziroma za jedrsko področje, v dveh Sobotnih prilogah komentiral dvakrat po deset mitov oziroma trditev o jedrski energiji, ki nam jih servirajo javni uslužbenci, ki so zadolženi za to področje. Gospod Gregorič ni niti enkrat omenil, da je načelno proti jedrskim elektrarnam. Je pa počasi, natančno in strokovno komentiral in z argumenti ovrgel vseh 20 ključnih trditev politike in »strokovnjakov« o gradnji Jeka 2, pa tudi ni pozabil na sedanjo jedrsko elektrarno, na katero se nanaša nekaj nepreverjenih trditev.

Razlika med neargumentiranimi trditvami politike in dejstvi, ki jih je navedel gospod Gregorič, je ne le velika, ampak je tudi tragikomična. Kompletno politično in strokovno javnost je gospod Gregorič spravil na kolena in v kot, kot se je včasih kaznovalo neznanje v osnovnih šolah.

Pri vsem skupaj je največja korist tega šolanja v tem, da se bo treba o vseh posameznih trditvah, mitih, o jedrski energiji pogovarjati na drugačen način. Ob upoštevanju vsebine, dejstev in brez političnih ali drugih navijačev. In da se morajo o tehnično in ekonomsko zahtevnih ocenah in trditvah izjasnjevati predvsem odgovorne, kvalificirane osebe, ki niso ne v posesti politike ne ekonomskih interesov.

Zato bo v prihodnosti domača naloga politike, stroke in »stroke«, da se jasno opredeli do dvajsetih ključnih trditev aktualnih promotorjev Jeka 2, ki jih je gospod Gregorič argumentirano spravil pod velik vprašaj. Brez javno predstavljenih prepričljivih strokovnih argumentov, ki bi ovrgli navedene pomisleke in dejstva gospoda Gregoriča, bi bila kakršna koli nadaljnja razprava o gradnji Jeka 2 popolnoma neprimerna in javno škodljiva. Tudi diletantska.