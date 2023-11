Izrael potrebuje nasprotnike

Po prvi svetovni vojni so po razpadu otomanskega imperija glavno vlogo na Bližnjem vzhodu prevzeli Britanci. Seveda so štrene mešali še vsi drugi – Francozi, Italijani, celo Sovjetska zveza ...

Po drugi svetovni vojni so postopoma, počasi prevzeli popolni nadzor Američani. Potrebovali so zaveznika in zato so ga vsestransko opremili in tudi zavarovali. To ni bila kakšna arabska država, pač pa Izrael. Zato ta počne tisto, kar je v največjem interesu obeh – zagotovitev prostorske, gospodarske in politične varnosti. Interesi ZDA in Izraela se prekrivajo.

Zelo lepo je, še vedno, videti posnetke ameriške flote na morju pred Gazo: dve ogromni letalonosilki in kot okras na torti še morsko pošast, oboroženo z raketami tomahawk. Ampak, takoj ko se je pojavila ta ladja, je začel sosednje arabske države obiskovati ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je podrobno razlagal arabskim velikašem, kakšen pomen imajo tomahawki.

Izrael še vedno potrebuje nasprotnike, da bi »prisvojil« še preostanek nekdanje Palestine. Postopoma izriva in onemogoča kakršnokoli delovanje Palestincev, da bi prišli do lastne države. Zdaj je popolnoma jasno, da bo okupiral Gazo, podobno kot je to že naredil z Zahodnim bregom. Njegova varnost bo dolgoročno zagotovljena in ameriški interesi tudi.

Neverjetno, koliko skupnih točk imajo spori na Bližnjem vzhodu, Kosovu, v Ukrajini, Gornjem Karabahu in še kje. Rezultat je enak: vedno so poteptane najosnovnejše človekove pravice.