Je Slovenija že ekonomska kolonija?

Poglejmo Afriko, kjer je (bilo) največ kolonij. Za kolonije je značilno, da so v tujih rokah njihove najpomembnejše, celo strateške gospodarske panoge.

Česa Slovenija nima več v lasti, a je imela: bank, trgovske mornarice, ribištva, letalske flote, trgovine, železarstva, papirne industrije, steklarstva, živilske industrije (primer Žita, Perutnine, Pomurke ...), mineralnih voda (Radenska, Rogaška), termalnih vrelcev, pivovarn (Union, Laško), kemičnih tovarn, razvite lesne industrije, (še del gozdov je v »božjih rokah«), nima več elitnih hotelov … in ne političnega ponosa.

Zakaj se Sloveniji ne izplača imeti ničesar svojega, tujcem pa se isto izplača? Naši politiki povedo, da je država slab gospodar! Kdo pa je država, če to niso ljudje? Torej, naši politiki so slab gospodar! Zakaj? Na soočenjih jih poslušajte, kako pokvarjeni so ... In patriotizem? Na volitvah moramo braniti Slovenijo! Je to alarm? Je!

Kaj je pridobila Slovenija kot »samostojna« država? Smetišča, dolgove, tajkune in politične pokvarjence ... Zakaj? Slovenija ni več država, temveč zlepljenka razprtih strank ... Veliko smo zapravili v naši »samostojnosti«. Skoraj vse! Ko zapravimo še svoj jezik, nas več ne bo!

S pametjo na volitve!