Pred volitvami: Kam greš, Slovenija?

Gledam, poslušam, spremljam predvolilno kampanjo za predsednika države.

Presenetljivo je, koliko problemov znajo našteti kandidati. Pa se vprašam, čemu naštevajo vse te probleme, ko pa so vsi dosedanji predsedniki v en glas zatrjevali, da nimajo nobenih pristojnosti. Torej zanje, ko so enkrat usedejo v udobni fotelj predsednika države, v tej državi ni nobenega problema več. In kot je razbrati iz razprav, ki naj bi bile kakovostne in vsebinske, nihče ne ponuja odgovorov na odprta vprašanje. Kdo bi naštel vse: zastarele železnice, abortiran javni promet, slaba samopreskrba s hrano, kolaps javnega zdravstva ..., morijo nas poplave in suše, korupcija, klientelizem, nepotizem, milijon agencij, inštitutov, umetniških zadrug, socialnih podjetij, neučinkovita in preštevilna državna uprava, ki kar naprej zahteva višje plače in grozi s stavko, zdesetkana vojska itd.

In kaj bomo zdaj? Bomo imeli na čelu države »angleško kraljico« ali predsednika, ki se bo ubadal z življenjskimi vprašanji državljanov Slovenije? Med vsemi kandidati samo eden zaznava prave probleme in nakazuje rešitve zanje. Toda slabo mu kaže, ankete javnega mnenja mu pripisujejo komaj kakšen odstotek podpore.

Toda, ali smo lahko upravičeno zaskrbljeni? Mogoče pa Slovenci hočemo imeti ohlapno državo? Da je vsak sam svoj gospodar na svojem dvorišču in ograjen z visokim plotom. Seveda pa to ne gre skupaj. Vsakdo med nami bi rad malo »šmuglal«, ko pa nastopi kriza, vsi kličejo državo na pomoč.

Jože Simčič, Novo mesto