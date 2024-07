Magnifico je razumen človek ...

Dobrih šest let je minilo od Magnificovega velikega koncerta v dvorani Stožice. Spremljal sem ta koncert in videl, kako je navdušil 12.000-glavo množico, predvsem mladih ljudi. Odlični glasbeniki in pesmi Roberta Pešuta Magnifica, pogosto tudi »jugo melos«, so naredili izjemno vzdušje. Magnifico je idol mladih, in ne samo mladih, s publiko je »delal«, kar je hotel.

V Stožicah je zapel tudi pesem Ubiću te ja. Za tiste, ki pesmi ne poznajo, naj zapišem del besedila: »Odšla si brez pozdrava in misliš, da boš lahko drugega ljubila. A nekaj si pozabila. Ti si samo moja, ker si meni rekla da. In če bo treba, te ubijem, mala, ker te ljubim. Lahko samo ljubim ali ubijem.« Takrat sem ga v Pismih bralcv v Delu spomnil na črno kroniko zadnjih desetih let in število umorov, ki so jih moški zagrešili nad nekdanjimi ljubljenimi osebami. Prosil sem ga, naj te pesmi več ne poje. In ker je razumen in velik človek, človek z empatijo, te pesmi ni več prepeval.

In zdaj, ko spremljam, kaj vse se dogaja v zvezi z napovedanim koncertom ob 30. obletnici njegovega ustvarjanja, ki naj bi bil v krajinskem parku Tivoli, spet prosim Magnifica, naj sam preseka vso to zmešnjavo v zvezi s koncertom in se premakne drugam. Območje, kjer naj bi bil koncert, je bilo že pred 40 leti razglašeno za krajinski park. Ustregel bo sebi, naravovarstvenikom, zelenim, tudi Jankoviću, Gibanju Svoboda ... Pokazal bo, da je velik, razumevajoč, pridobil bo na priljubljenosti ... in končale se bodo te hecne in nepotrebne razprave v zvezi s koncertom.