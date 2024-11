Ob mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami (25. november) smo se lahko zgrozili ob podatkih, koliko je tega nasilja. Seveda je prikritega nasilja še veliko več. Vsako nasilje je sprevrženo dejanje, ki zahteva ukrepanje, zato bi moral biti mednarodni dan boja proti vsakemu nasilju.

Gotovo je najhujše nasilje od nekdaj na območju vojnih spopadov, kjer od nasilja z orožjem vseh vrst masovno morijo ljudi obeh spolov in tudi vseh starosti, od dojenčkov, zdravih in močnih ljudi do bolnih in obnemoglih ter invalidnih ljudi. Na vsem svetu je zdaj že oseminpetdeset vojn, kjer morijo in mučijo neznano milijonov ljudi; dnevno nas mediji obveščajo o mrtvih z Bližnjega vzhoda, med katerimi prevladujejo otroci in ženske.

Ob letošnjem dnevu boja proti nasilju seveda ni bilo nobenega mnenja in ne sporočila o nasilju nad domačimi živalmi, še posebno pri farmski vzreji, kjer živali v nemogočih razmerah trpijo do zakola ali drugačnega pokončanja, da jih nato po kosih prodajajo za prehrano ljudi. Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju je treba vsaj omeniti tudi nasilje nad prosto živečimi divjimi živalmi, saj jih na njihovih stečinah v enem letu na deset tisoče pomori ali rani promet.

In še to ni vse, saj vse živo zaradi podnebnih sprememb morijo tudi ujme.