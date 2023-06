Večina volivcev je lani aprila s prepričljivo večino končala mandat Janševe vlade. Večina je pač preračunljivo volila Gibanje Svoboda, zato da bi oni zanesljivo premagali SDS. Vsak z vsaj malo razuma ve, kaj se je dogajalo in zgodilo. Takrat se je govorilo in pisalo tudi, da sta tudi Alenka Bratušek in Marjan Šarec dobila zaušnico, ker njuni stranki nista prišli v parlament ...

A vrnimo se k vsebini iz naslova: obnašanje naših vodilnih politikov. Najprej predsednica države: odlično, dostojno, dostojanstveno, umirjeno, pravično. Mož je v ozadju, kar je prav. Predsednica parlamenta: kakor da nima nekoga, ki bi ji svetoval, kaj sme in česa ne sme početi. Do Dunaja je pet ur vožnje z avtom, zakaj je treba potovati z letalom in izzivati, se »dajati v zobe« desnici, ki komaj čaka na takšne spodrsljaje? Ali pot v Afriko – naj gre, če je treba, a posvojitve opic in norčevanje, ki je posledično nastalo ...? Je to potrebno? Ali pa petje na proslavi. Gospa nima posluha! Naj opravlja svoje delo v parlamentu, kar ji gre zelo dobro, drugega ne potrebuje.

In še predsednik vlade: njegovo zaletavost opravičujejo s tem, da je Primorec. Preveč je obljub: bomo, pa ne bomo, saj bi, pa ne moremo, nagajajo nam ... Naj se premier umiri, naj mu nekdo svetuje, kako je treba nastopati. Pa še to pojavljanje s partnerko! Vsi razumemo, kaj je ljubezen, da pa na vse možne dogodke jemlje s seboj partnerko – na obiske, srečanja – to pa je preveč. Na desnici se norčujejo iz njega. Še noben premier ni tolikokrat s seboj jemal svoje sopotnice, sopotnika ... Ne Peterle, ne Drnovšek, niti Bratuškova, ne Šarec, ne Janša.

Dvakrat premislimo, preden kaj izrečemo ali naredimo. Obstajajo svetovalci za komuniciranje z javnostjo. Izkoristimo njihovo znanje.