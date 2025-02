Poslovanje z avstralsko kartico v NLB

Kot državljan Republike Slovenije in tudi Avstralije uporabljam kreditno kartico največje avstralske banke. Ker zaradi nepolnih delovnih let nimam pravice do pokojnine v Republiki Sloveniji, uporabljam sredstva, zaslužena in prihranjena v Avstraliji, kjer sem delal 38 let.

Pred dnevi sem šel v poslovalnico NLB na Trgu revolucije. Nameraval sem dvigniti 550 evrov za osebno porabo v mesecu februarju. A glej ga zlomka … Ker ne maram jemati denarja iz bankomata, posebno ne večjih vsote, kot je to 550 evrov, saj se mi je že zgodilo, da mi je bankomat NLB tolikšen dvig natrosil v bankovcih po 20 evrov. Da bi se izognil tolikšnemu »papirju« v denarnici, sem stopil do uradnice, se predstavil in prosil za dvig 550 evrov z moje avstralske kreditne kartice, na kateri je 24.500 evrov limita. Uradnica (prijetna mlajša oseba) mi je pomolila kos papirja (formular), na katerem naj napišem namen, zakaj dvigam denar, in seveda številko računa, na katerega bo ona nakazala denar. To se mi je zgodilo prvič v triindvajsetih letih kot stranki NLB s svojim tekočim računom v Republiki Sloveniji. Zanimiv je paradoks (ali abotnost NLB), da lahko na bankomatu v istem prostoru dvignem denar, ne morem pa ga dobiti preko osebnega stika z bančno uradnico. Dokaj nejevoljen sem pobral svoje dokumente in se poslovil z besedami, da naj si shranijo te odredbe tja, kjer sonce ne sije …

Za transakcijo z osebo za okencem bi mi NLB zaračunala devet evrov, če bi šel na bankomat, pa (samo) štiri evre. Če bi mi bankomat izplačal 550 evrov v bankovcih po 20 evrov in bi te bankovce potem v poslovalnici zamenjal za kakšno drugo nominalno vrednost, bi mi v NLB zaračunali tudi to uslugo.

Državljani Slovenije bi se morali zavedati, smo mi, državljani, prek sanacije bank pokrili milijardno izgubo (N)LB, zdaj pa nas odira na vseh koncih in krajih … NLB ima dobesedno monopol nad bančnimi storitvami. Po zakonu moram imeti tekoči račun zaradi davkarije, ZZZS in še česa. Tudi občasne honorarje redno prejemam na svoj tekoči račun pri NLB. Istočasno pa si direktorji NLB izplačujejo neverjetno visoke dohodke in odpravnine …