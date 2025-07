Po velikem naporu je našim »edinim domoljubnim« poslancem v parlamentu EU z Romano Tomc na čelu še enkrat pred celotno Evropo uspelo prikazati Slovenijo kot zaščitnico komunističnih zločincev. Dogodki v zvezi s povojnimi poboji so seveda priročna tema za obujanje preteklosti, ki je naša mladina pa tudi večina danes najbolj produktivne generacije v bistvu sploh ne poznata. Če bi verjel, da se ti poslanci zares trudijo za pokop žrtev povojnega nasilja, bi jim lahko celo zaploskal, vendar ni tako.

Njihov napor je brez dvoma usmerjen zgolj v blatenje sedanje oblasti, širjenje sovraštva do vseh, ki so ali smo ideološko nekoliko bolj na levi, saj je to edina stvar, ki jo do potankosti obvladajo. Menim pa, da so bili dovolj dolgo na oblasti, da bi lahko pokop uresničili, pa tega niso storili. Zakaj pa ga pravzaprav bi, saj bi jim potem zmanjkalo tem za obračun s političnimi nasprotniki. Po njihovem mnenju so namreč ideologije, kot so nacizem, fašizem in komunizem, vse po vrsti zločinske že po svoji naravi.

Nacizem in fašizem zagotovo ustrezata tej definiciji, medtem ko komunizem v svoji osnovni ideji predstavlja sicer neuresničljivo idejo o političnem sistemu, v katerem naj ne bi bilo izkoriščanja. Bili bi vsi enaki in enakopravni, torej podobne zamisli, kot jih je idealizirala že francoska revolucija. Nič nenavadnega, da se je ta ideologija, ki v nobenem primeru ni uresničljiva brez terorja, v zelo kratkem času sprevrgla v svoje nasprotje. Ljudje namreč nismo vsi enaki, imamo različne ideje in sposobnosti. Ko naši »edini domoljubi« govorijo o komunizmu in ga uvrščajo med zločinske ideologije, naj najprej ugotovijo, kako je mogoče, da je njihov idol, potem ko je bil že polnoleten in razmišljajoč mlad človek, z velikim entuziazmom in zagretostjo vstopil v to »zločinsko organizacijo«. Je bil neveden, zaveden ali si je s pomočjo ZK poskušal zgraditi kariero?

Ko pa že govorimo o -izmih, ne bi smeli pozabiti, da jih je še kar nekaj, ki bi jih bilo mogoče šteti med zločinske. Klerikalizem in kolonializem zagotovo. Žrtve teh dveh -izmov bi bilo mogoče šteti v desetinah milijonov. V veliki večini do danes nepokopanih, zato predlagam našim dušebrižnim poslancem, da svoje kolege v parlamentu EU opozorijo na zločine njihovih prednikov, saj so po njihovem, tako kot naši levo razmišljajoči državljani, mnogi od njih potomci zločinske ideologije. Povedati bi se dalo marsikaj tudi o kapitalizmu, ki se sicer spretno skriva za marsikje zgolj na videz demokratično izvoljenimi oblastniki, obenem pa brezsramno odloča o vsem, tudi o vojnah in miru, ter tako iz družbenega sistema prerašča v ideologijo, ki se jo bo zelo kmalu dalo uvrstiti med tiste, ki za sabo puščajo številne žrtve.

Za naše skrajne desničarje pa seveda velja, da je zelo priročno, če se namesto s prihodnostjo ukvarjamo s preteklostjo, kar pa že spada pod naš najnovejši -izem, janšizem.