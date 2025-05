Zakaj predsedničina odločitev o neodlikovanju pilota ni sporna

Kot državljan republike Slovenije želim opozoriti na zapis o zavrnjeni pobudi za posmrtno odlikovanje novozelandskega pilota Briana Jeffaresa, pobuda je bila naslovljena na urad predsednice republike. Pisec v svojem zapisu neutemeljeno pristransko ocenjuje uradno zavrnitev pobude za odlikovanje hrabrega ravnanja novozelandskega pilota in jo nespoštljivo okarakterizira kot nepogumno odločitev predsednice Nataše Pirc Musar.

Zaznati je premiso pisca, da na neutemeljen način z javno objavo prikaže predsednico kot človeka brez srčne kulture in nerazumljeno politično priložnost – gesto do novozelandskega državljana. S podtoni opremljeni citat vsak razumen človek takoj prepozna kot javni napad na integriteto predsednice in njeno zavrnitev človekoljubne pobude prikazati kot nedržavotvorno, neetično politično nekorektno dejanje.

V svojem zapisu ne želim ponoviti nespoštljivega citata. Želim navesti svoje strinjanje ter mnenje in upravičene razloge za zavrnitev pobude. Poškodovano letalo, ki ga je pilotiral novozelandski državljan, se je z neodvrženimi bombami preko mesta Maribor vračalo v svojo bazo. Zaradi poškodbe je bila obremenitev letala z eksplozivnim tovorom nepotrebna in nevarna ter je bila vprašljiva uspešna vrnitev. Ogrožena so bila življenja posadke letala. Nevaren tovor je bilo treba odvreči. Pilot se je odločil, da bo tovor odvrgel na naseljeni del mesta Maribor (domnevno je bil odvržen v okolici železniške postaje), čeprav bi to lahko storil že prej ali kasneje ob preletu naseljenega področja, kjer koli na nenaseljenem ali manj naseljenem področju.

Žal očitno ni pomislil na civilne žrtve – prebivalce mesta. Verjamem, da je nenadzorovan odvrženi tovor na naseljeni del mesta, zaradi reševanja življenj petčlanske posadke vojnega letala, nehumana odločitev pilota in je utemeljen razlog za zavrnitev pobude za odlikovanje pilota. Morda je po mednarodnem pravu za nenadzorovano lokacijsko namerno ciljano odvržena eksplozivna sredstva na naseljeno področje s civilnim prebivalstvom s stališča republike Slovenije celo kaznivo dejanje?

Tudi sam menim, da pa si novozelandski pilot za hrabro in plemenito ravnanje pred strmoglavljenjem letala, z žrtvovanjem svojega življenja, za rešitev posadke zasluži počastitev in odlikovanje ter priznanje državnega novozelandskega urada in naklonjenost novozelandskega predsednika.

Kaj je storiti piscu članka, neupravičeno razočaranemu pobudniku za javno neutemeljeno dvolično predstavljeno predsednico republike Slovenije in za njeno upravičeno odklonjeno odlikovanje republike Slovenije pilotu novozelandske države, naj presodijo bralci sami.

***

Jože Granduč, Ormož.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.