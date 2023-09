Gospodje se bodo spet pomerili v igri za barbare

V nadaljevanju preberite:

»Ragbi je igra za barbare, ki jo igrajo gospodje. Nogomet je igra za gospode, ki jo igrajo barbari,« je nekoč davno dejal Oscar Wilde. Sloviti irski pisatelj v 19. stoletju ni mogel vedeti, da bodo njegovi rojaki v letu 2023 veljali za najboljše moštvo na svetu. Irski, ki trenutno kotira najvišje med najboljšimi ragbijskimi moštvi na svetu, poznavalci na tokratnem svetovnem prvenstvu ne pripisujejo veliko možnosti. Glavni favoriti tudi tokrat prihajajo z južne poloble.

Uvodni obračun med domačini Francozi in večnimi favoriti z Nove Zelandije se je zaključil v zadovoljstvo domače publike z zmago modrih. Tako je že od začetka jasno, da se niso motili strokovnjaki, ki so napovedovali, da bo to eno od najbolj izenačenih svetovnih prvenstev doslej.

Vodilni v športu, ki slovi po spoštovanju igralcev do sodnikov in po že pregovorno miroljubnem vzdušju med navijači, se zavedajo, da se nasilje vedno začne z ostrimi in sovražnimi besedami. Zato so v izogib sovraštvu, ki bi se lahko iz virtualnega preneslo v realni svet, vzpostavili nadzor nad tem, kaj navijači sporoćajo na svetovnem omrežju.