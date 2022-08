Infarkt je bil sporočilo, ki mi je razkrilo, da je vse v srcu

V nadaljevanju preberite:

Ko sva se dogovarjala za intervju, je predlagal kavarno Doma starejših občanov Trnovo, kjer bova imela mir. Res sva ga imela, če izvzamem dejstvo, da je Klemen na poti do mize poklepetal malodane z vsakim omizjem v kavarni, stanovalci, no, stanovalke pa so bile nad njim vidno navdušene.

Nazadnje sem ga srečala pred več kot desetlet­jem, ko me je enfant terrible naše rap scene, sicer letnik 1975, v zgodnjih nočnih urah na Metelkovi poskušal prepričati, da je čisto blizu koncert srbskih trubačev, ki ga moram nujno videti.

Zdaj je fant, ki je pred 22 leti zatresel Slovenijo s Keš pičkami in drugimi uspešnicami s prvenca Trnow stajl, odrasel. Tudi zaradi resnih zdravstvenih težav že osem let ne pije alkohola, spoznal je, kdo so pravi prijatelji in kaj stvari, ki v življenju zares štejejo. Pogovarjala sva se o slavi, pritiskih, življenju, ki ga je pripeljalo na rob, seveda pa nisva mogla mimo Nataše iz Depale vasi.