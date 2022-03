Janšev obisk v Kijevu je tipična predvolilna poteza

V nadaljevanju preberite:

Star je dobrih 40 let, a ima za seboj pestro izobrazbeno, poklicno in nasploh življenjsko pot. Rodil se je v Belorusiji in tam preživel del otroštva. V Sloveniji je na ljubljanski filozofski fakulteti diplomiral iz rusistike in sociologije kulture, na fakulteti za družbene vede iz mednarodnih odnosov, na mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti je magistriral iz mednarodne poslovne ekonomije in na fakulteti za družbene vede doktoriral z delom o ruski energetski diplomaciji. Ker je dr. Denis Mancevič (letnik 1981) delal tudi v Ukrajini in Rusiji, ima osebne izkušnje z vsemi tremi največjimi vzhodnoevropskimi narodi.

Po vrnitvi v Slovenijo je najprej delal v Slovenski industriji jekla v lasti rus­ke družine Zubitski. Zdaj je direktor in partner v komunikacijskem podjet­ju Herman & partnerji.