Kitajke prej na Luno kot v politbiro

Kitajska agencija za vesoljske raziskave je ta mesec v Hongkongu in Macau objavila razpis za nove tajkonavte in tajkonavtke. Tako se v kitajščini imenujejo astronavti. Pogoj za vse kandidate je, da imajo doktorat in najmanj tri leta delovnih izkušenj, da so stari od trideset do štirideset let in visoki od 162 do 175 centimetrov, če so moški, oziroma od 160 do 175 centimetrov, če so ženske.