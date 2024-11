| Nedelo PREMIUM

Kitajske sirote morajo ostati Kitajci

Nekoč so v Ameriki in Evropi zlahka posvajali kitajske sirote. Letos pa je Peking tujcem to povsem prepovedal in zaustavil celo že dogovorjene posvojitve.

Galerija Odkar je Kitajska leta 1992 sprejela zakon, po katerem so lahko tukajšnje sirote posvajali tuji državljani, je več kot 160.000 kitajskih otrok v tujini dobilo starše in dom. Polovico so jih posvojili Američani. FOTO: Qiu Hongbin/ Reuters Connect