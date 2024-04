Na Tenerifu sta pod eno streho, a živita vsak po svoje

V nadaljevanju preberite:

Pojdiva živet in delat nekam, kjer je vedno poletje – na Kanarske otoke! To za mnoge zgolj pobožno željo si vse bolj izpolnjujeta Metka Pleško in Goran Breščanski. Pevec v 90. letih zelo priljubljene rock skupine Sausages in nepremičninska podjetnica sta bila nekoč poročena, že dolgo pa ju veže tudi poslovno partnerstvo. Zadnjih šest let oddajata nastanitve na Tenerifu, tam bivata v istem stanovanju, a intimni par nista več. Zaupala sta nam načrte in kako stalna službena potovanja tja in nazaj sprejemata njuni hčerki.