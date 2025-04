Delaj, da živiš – ne živi, da delaš

V nadaljevanju preberite:

Direktorica za regionalno in mednarodno sodelovanje pri medijski in dogodkovni platformi The International, v Sloveniji imenovani Internationalis, ter ustanoviteljica konference WomenIN Business Vanja Kavčić o upadu ženskega podjetništva med pandemijo, potovanjih med Švedsko, Srbijo in Slovenijo ter tem, kako kulturne spremembe in spreminjajoče se spolne vloge oblikujejo profesionalno identiteto žensk.

Global Entrepreneurship Monitor je poročal o 15-odstotnem upadu ženskega podjetništva v letih 2019 in 2020. Kako dojemate ta trend? Kateri dejavniki so prispevali k upadu?

Obdobje covida-19 je globalno in regionalno močno vplivalo tako na zagon novih podjetij kot že uveljavljeno piar in dogodkovno industrijo, ta je doživela pravi tektonski premik. Nimam točnih številk za Slovenijo, saj sem v tistem času delala v Srbiji, toda vsaka piar in dogodkovna agencija – velika ali butična, kot je moja – je doživela občuten upad aktivnosti. Velike agencije v Beogradu so izgubile številne zaposlene. Sodelovala sem z ekipami, ki so se prilagodile s prehodom na spletno organizacijo dogodkov, a nič več ni bilo enako po tistih dolgih urah pred zasloni, ko smo poskušali posnemati vzdušje običajne konference in ponuditi nekaj ustvarjalnih vsebin, ki bi bile vredne ogleda na spletu. Podobe obrazov sogovornikov ali televizijskih voditeljev na zaslonih računalnikov me bodo spremljale do konca poklicnega življenja kot spomin na nora, nemočna obdobja, ko je bilo človeštvo stisnjeno v kot, ljudje pa na kolenih.

