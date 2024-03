Nina Osenar Kontrec: Brez moža bi bila danes bilka na antidepresivih

V nadaljevanju preberite:

Bolezen je Nini Osenar Kontrec dala globlji pogled na življenje in priložnost, da postane glas vseh tistih, ki niso slišani. Zaupala nam je tudi, kako se je spoprijateljila z gubami, kdaj je začutila, da je polnokrvna ženska, in zakaj na koncu vselej zmaga ljubezen.

»S hvaležnostjo spoznavam, da sta moja ubesedena bolečina in brezmejna ljubezen prišli do toliko utripajočih src. Nisem edina, ki se je soočila s trpko, težko preizkušnjo, saj se ljudem dogajajo zelo krute stvari. Takrat, ko doživimo nekaj, kar bi drugim osvetljevalo pot, se je blagodejno poglobiti vase in svoje izkušnje spraviti v določeno obliko. Jaz sem se odločila za pisano besedo in učinek je bil terapevtski, zame in za bralstvo.«