Novoletne zaobljube: Če ne načrtuješ ničesar, načrtuješ neuspeh

V nadaljevanju preberite:

V povprečju kar osemdeset odstotkov ljudi novoletne zaobljube, ki običajno zadevajo skrb za telo in duha, prelomi. Pa vendar lahko ob upoštevanju določenih napotkov uresničimo, kar smo si zadali. Med drugim ne gre brez spremembe vzorcev razmišljanja in delovanja. Katere cilje so dosegli, kaj načrtujejo v letu 2024 ter koliko za podobno akcijo navdušujejo podmladek, če ga imajo, smo vprašali tudi uspešne Slovence, menedžerko in piarovko Andrejo Jernejčič, osebno trenerko Aljo Malis, hollywoodskega igralca Andreia Lenarta in založnika ter pisatelja Sama Ruglja.