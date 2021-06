Olimpijada v mavričnih barvah

V članku preberite:

Ko je bil leta 2017 Hongkong izbran za gostitelja naslednjih gejevskih iger, ki bodo potekale novembra 2022, je bil precej drugačno mesto, kot je zdaj. Takrat je bilo to mesto še vedno del Kitajske, v katerem so spoštovali svoboščine in človekove pravice. Takrat je bil to še vedno azijski biser svetovljanstva in prepletanja številnih različnih kultur.