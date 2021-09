Osem zdravih malic: Brez jajc in sadežev ne gre

Sendvič s salamo in zelenjavo



Bananove palačinke z borovnicami

FOTO: Shutterstock



Ovseni piškoti in sezonsko sadje



FOTO: Shutterstock



Solata z rižem, tunino in ananasom



FOTO: Shutterstock



Sir in grozdje za pomiritev



FOTO: Shutterstock



Sadno-zelenjavna solata z orehi



FOTO: Shutterstock



Piščančja solata s popečenimi kruhki



FOTO: Shutterstock



Kakavov smuti z oreščki



FOTO: Shutterstock

Vsak potrebuje dobro malico, ne glede na starost, posebno med delom ali učenjem. Bolje si je privoščiti nekaj malega za pod zob kot nič. Seveda naj bi šlo za zdrav in okusen prigrizek, ki nas poživi, napolni z novo energijo, včasih pa tudi pomiri. Zbrali smo nekaj predlogov za malice, klasične in malo bolj nenavadne, slane, sladke ali oboje hkrati.Kdor dela ali študira od doma, mu pri pripravi obrokov seveda ni treba skrbeti za pribor, lončke in posodice za shranjevanje hrane in pijače. Omenjeni pripomočki naj bodo sicer priročni, z zanesljivim zapiranjem, da ne bo že na poti v službo ali šolo sledilo neprijetno presenečenje.Prednost doma pripravljenega obroka je v prvi vrsti ta, da bolj natančno vemo, iz kako kakovostnih sestavin je pripravljen. Potem je seveda na vrsti okus; morda imajo v bližnji kavarni odlično kavo ali čaj, a točno tiste domače mešanice, ki nam vedno znova nariše nasmeh na ustnice, pač ne bomo našli nikjer drugje. Podobno velja za hrano.Nekaj zelenega in svežega, če je le mogoče. To imejmo v mislih med pripravo odličnega sendviča. Vsak ima svojo najljubšo mesnino ali morda vegansko salamo, morske sadeže, sir in kruh. Ne glede na to, kaj izberemo, vedno dodajmo še ščepec zelenja, bodisi solate, rukole, sveže špinače, bazilike, zelja in avokada bodisi vložene kumarice ali feferone. Tako poskrbimo za minerale in vitamine, brez katerih bi bil sendvič dokaj pust in prazen obrok. K hranljivosti lahko prispeva tudi trdo kuhano jajce.Ta hranljiva dobrota, ki je ni težko pripraviti, prija topla ali hladna. Zadosti zrelo banano pretlačimo z vilicami, dodamo razžvrkljano jajce, malce soli, cimeta in toliko moke, da se zmes malce zgosti. Kdor želi bolj puhaste palačinke, naj doda še malo mineralne vode ali sode bikarbone. Z majhno zajemalko zajamemo testo in spečemo mini palačinke. Pomalicamo s svežimi borovnicami, ki poskrbijo za boljšo koncentracijo in ostrejši vid.Ena najbolj zdravih sestavin za pripravo zajtrka, malice ali sladic so zagotovo ovseni kosmiči. Nasitijo nas, pomagajo uravnavati presnovo in krvni sladkor ter delujejo preventivno, kar zadeva bolezni srca in ožilja. Specimo preproste, a okusne ovsene piškote.Potrebujemo 50 g masla, sladkor po okusu, 2 dl ovsenih kosmičev, pol žličke pecilnega praška, jajce in toliko moke, da nastane gosta zmes. To s čajno žličko naložimo v kupčke na peki papir. Spečemo pri 180 stopinjah Celzija. Ob piškotih si za malico pripravimo še malo sezonskega sadja, kot so jabolka, slive in grozdje.Izjemno osvežilna in nekaj posebnega je hladna riževa solata. Ohlajenemu kuhanemu rižu dodamo koščke tunine iz pločevinke, malce kisa, poljubno zelenjavo, denimo papriko, paradižnik, grah in koruzo ter vloženi ali sveži ananas. Za malce bolj grenko-sladek okus lahko dodamo še oljke. Ananas ne poskrbi le za sladkost, temveč prav tako pomaga uravnavati primerno telesno težo, krepi kosti in odganja raka.Ali ste vedeli, da sveže grozdje in sir pomirjata? To so odkrili v eni od študij med ugotavljanjem, katera prehrana se najbolje obnese v stresnih dneh. Ko že vnaprej veste, da je pred vami naporen dan, si za malico pripravite okusne grozdne jagode in najljubšo kombinacijo narezanega sira, denimo ementalca, mocarele in camemberta. Lakotniki in lakotnice naj si seveda privoščijo še kakšno dobro svežo štručko, posuto s semeni.Ni naključje, da oblika orehov spominja na možgane, saj ti oreščki zares izboljšujejo možganske funkcije in spomin. Še posebno ko jih uživamo hkrati s sezonskim sadjem. Marsikateri odrasli ima iz otroštva lepe spomine na staro mamo ali starega ata, ki sta za vnuke skrbno lupila domača obtolčena, a izjemno okusna jabolka in hruške ter jih spodbujala, naj zraven jedo še orehe, saj tako ne bodo nikoli resno zboleli. Modrost prednikov ostaja, a osvežena s sodobnim kulinaričnim pristopom, ko dodamo še zeleno solato, poljubno polivko in rozine ali rdečo peso ter tako dodatno poskrbimo za zdravo kri.Kadar nam po kosilu ali večerji ostanejo koščki pečenega piščanca, ne potrebujemo prav dosti dodatnih sestavin, da bi ustvarili popolno hranljivo in nasitno malico. Dodamo le še hrustljavo zeleno solato, malce limonovega soka, koščke trdo kuhanega jajca in kruhove kocke, ki smo jih popekli na maslu s ščepcem posušenih začimb, kot sta rožmarin in majaron. Grenka zelišča namreč iz telesa pospešeno odvajajo strupe in poskrbijo za boljšo prebavo.Vemo, da kakav ni le slasten, ampak tudi zelo zdrav, saj deluje kot antioksidant. Dobro se obnese v mlečnem smutiju s sadjem. Kakav – občutljivi izberite mleko brez laktoze – prelijemo čez indijske oreščke ali mandlje, dodamo sveže marelice, nektarine in malo medu ter zmešamo. Sadje, ki daje rahlo kiselkast priokus, lahko nadomestimo zgolj z zrelo banano; v tem primeru pozabimo na dodajanje medu, da ne bo silno hranljiv napitek presladek.